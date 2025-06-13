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Иордания перехватила несколько БПЛА во время атак Израиля на Иран

Авиация и ПВО перехватили над Иорданией ракеты и БПЛА при атаке Израиля на Иран
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AP

Самолеты и средства ПВО Иордании перехватили в пятницу утром ряд ракет и беспилотников в своем воздушном пространстве. Об этом сообщили в иорданской армии.

«Самолеты королевских ВВС и системы противовоздушной обороны сегодня утром перехватили ряд ракет и беспилотников, вошедших в иорданское воздушное пространство», — говорится в сообщении.

13 июня в Иордании заявили, что воздушное пространство страны закрывается на время израильской атаки по Ирану. ПВО страны привели в полную боевую для обеспечения безопасности территории.

Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.

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