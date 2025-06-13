Израильская армия обвинила Иран в разработке ядерного оружия

Израильские военные заявили, что у Ирана якобы есть секретный план по созданию ядерного оружия. На официальном сайте ЦАХАЛ были размещены инфографики, основанные на разведданных.

На инфографике содержатся данные о приближении Тегерана к критическому рубежу. Согласно публикации, Иран может в короткие сроки получить ядерное оружие. Это стало возможным благодаря масштабному производству обогащённого урана и использованию подземной инфраструктуры, разбросанной по разным регионам страны.

В армии Израиля утверждают, что Иран уже несколько десятилетий работает над этой программой с привлечением специалистов-ядерщиков, а в последние годы был зафиксирован заметный прогресс. Особенно, по их мнению, ускорились разработки в последние месяцы.

Израильские военные также отметили, что международные усилия по дипломатическому сдерживанию Тегерана не дали результатов. В связи с этим в ЦАХАЛ заявили о необходимости предпринимать собственные шаги для защиты населения страны.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля на Иран.