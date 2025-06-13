Самолет Нетаньяху около часа кружился над Средиземным морем на фоне возможной атаки Ирана

Flightradar24: борт Нетаньяху кружил над морем на фоне угрозы со стороны Ирана

Лайнер, связанный с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вылетел из Тель-Авива и около часа находился в воздухе над акваторией Средиземного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Маневры произошли на фоне возможного ответа Ирана на недавнюю атаку, которую связывают с действиями Израиля. Официальных комментариев от израильских властей по маршруту полета пока не было.

Минувшей ночью Израиль начал военную операцию под кодовым названием «Ам КеЛави» («Нация как лев»), заявленной целью которой является нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС страны атаковали несколько объектов по всей стране, включая Тегеран.

Позже Израиль официально подтвердил проведение операции против Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были направлены в том числе против объектов ядерной инфраструктуры в Натанзе и связанных с программой ученых. Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, ночью десятки израильских истребителей нанесли удары по военным целям и иранским ядерным объектам.

Ранее в израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана.