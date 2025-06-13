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Израиль нанес удар по военной базе на западе Ирана

SNN: Израиль атаковал военную базу на западе Ирана
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Israel Defense Forces via AP

Израильские военные атаковали военный объект, расположенный на западе Ирана. Об этом сообщает агентство SNN.

По данным журналистов, атакована одна из военных баз, которая находится в городе Боруджерде в иранской провинции Лурестан.

По данным The New York Times со ссылкой на представителей иранских властей, израильская авиация атаковала как минимум шесть военных объектов в окрестностях иранской столицы, включая базу в районе Парчина.

По информации источников издания, удары пришлись не только по военной инфраструктуре, но и по жилым зданиям, расположенным в двух особо охраняемых зонах, предназначенных для высшего военного командования Ирана.

Минувшей ночью Израиль начал военную операцию под кодовым названием «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), заявленной целью которой является нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС страны атаковали несколько объектов по всей стране, включая Тегеран.

Ранее в израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана.

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