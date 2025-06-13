Математик Кваша рассчитал сроки окончания СВО

Согласно новейшим математическим расчетам, специальная военная операция на Украине должна закончиться в 2025 году. Об этом газете aif.ru заявил российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.

Он утверждает, что прогноз касается не только конфликта на Украине, но и всех остальных мировых конфликтов.

«Я, конечно, не могу давать гарантию, что никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет, но исчезнет главная причина для войн — это существование, так называемых, тоталитарных двойников, которых после 2025 года не будет никогда. Каждый будет шлифовать свою избушку и мысли о том, что можно бы «рулить» миром, что-то завоевать — вообще исчезнут. В этом году завершится и СВО. Я за 25-й год просто уверен», — заявил Кваша.

Он утверждает, ссылаясь на собственные расчеты, что существует огромное количество признаков приближения мирного урегулирования. Один из названных им — 24-летний цикл, согласно которому каждый раз, через это количество лет, в российской истории наступает мирное время.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон предлагает остановить боевые действия по текущей линии фронта и вернуть Россию «в цивилизованное сообщество».

Ранее Келлог рассказал, как пытался доказать Трампу связь между Зеленским и Линкольном.