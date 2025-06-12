Шеф Пентагона заявил, что не отдавал приказ о приостановке киберопераций против РФ

Шеф Пентагона Хегсет не отдавал приказ о приостановке киберопераций против РФ

Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что не отдавал распоряжение о приостановке весной 2025 года наступательных операций против России в киберпространстве, передает ТАСС.

Данный вопрос подняли во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей.

«Я знаю, о какой статье (в СМИ. — «Газета.Ru») вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас», — подчеркнул Хегсет.

После у шефа Пентагона спросили, следует ли его нынешние высказывания понимать так, что он не отдавал приказ «поставить на паузу наступательные кибероперации против России», на что министр ответил фразой «мы этого не делали».

28 февраля в издании The Record появилась информация, что Пентагон приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России. Тогда такой шаг объяснили стремлением Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

Ранее Хегсет обратился к НАТО из-за вопроса сдерживания России.