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Шеф Пентагона обратился к НАТО из-за вопроса сдерживания России

Хегсет призвал союзников США брать на себя ответственность за сдерживание России
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PeteHegseth/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шеф Пентагона Пит Хегсет обратился к союзникам США по НАТО с призывом брать на себя ответственность за сдерживание России. Соответствующее заявление он сделал, выступая в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

«Наша стратегия основана на здравом смысле: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе», — заявил глава американского минобороны.

Также он сказал, что союзникам США по Североатлантическому альянсу следует брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону в Европе, так как это уже «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».

5 июня Хегсет заявил во время встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе, что страны-члены альянса должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности организации, а не опираться в этом вопросе исключительно на США.

Ранее глава Пентагона сообщил о планах изменить схему размещения американских военных контингентов в мире с целью усилить защиту границы США с Мексикой и увеличить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

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