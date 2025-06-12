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Названы участники совещания Путина по госпрограмме вооружений

Белоусов, Дюмин и Алиханов приняли участие в совещании Путина по вооружениям
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Александр Казаков/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин приняли участие в совещании, посвященном новой государственной программе вооружения. Встречу провел президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В числе участников также оказались министр финансов Антон Силуанов и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Накануне президент провел аналогичное заседание, где обсуждались ключевые параметры проекта государственной программы вооружения на период с 2027 по 2036 годы. Сегодняшнее совещание продолжило серию рабочих встреч, на которых рассматривались вопросы улучшения систем ПВО, космических технологий, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов.

До этого сообщалось, что Россия готовит масштабную программу перевооружения на ближайшие десять лет, ориентированную на комплексное обновление армии с учетом опыта боевых действий, в том числе на Украине.

Ранее Путин поручил готовить инфраструктуру, а не ставить вооружения «в чистом поле».

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