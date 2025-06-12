Командир корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий заявил о проблеме неэффективного распределения личного состава в ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Он отметил, что «образованные и опытные люди оказываются не на своих местах», что негативно сказывается и на работе пехоты. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«То количество людей, которое сейчас есть, должно было бы хватать с головой для того, чтобы спокойно удерживать линию. Вопрос опять-таки в эффективности. Я противник концепции «все должны воевать». Это просто неэффективно», — заявил Билецкий.

При этом он рассказал, что, одна из бригада его корпуса удерживает участок фронта протяженностью 60 км, что значительно превышает установленный уставом максимум в 15 км.

Билецкий также сообщил, что в 3-м армейском корпусе на каждый километр фронта приходится всего 1 солдат, в то время как в соседних бригадах этот показатель составляет 2–3 военнослужащих. При этом военный выразил уверенность в достаточности имеющихся сил для удержания линии фронта.

До этого британский политический аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ оказываются в условиях, вынуждающих их отступать, из-за серьезной нехватки личного состава и артиллерийских боеприпасов.

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