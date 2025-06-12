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В Италии рассказали, за какое время смогут увеличить расходы на оборону

Глава МИД Италии: Риму потребуется 10 лет на увеличение расходов на оборону
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Италии потребуется «по меньшей мере 10 лет», чтобы увеличить расходы на оборону. Об этом во время совместного выступления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, передает Reuters.

Дипломат отметил, что страны — члены Североатлантического альянса уже в ближайшее время могут достигнуть соглашения по новым целям военного блока и увеличению расходов на оборону.

«Я верю, что мы можем хорошо поработать с НАТО и прибыть на Гаагский саммит с уже готовым соглашением, чтобы альянс мог продемонстрировать свое единство», — добавил Таяни.

Саммит лидеров стран — членов НАТО в Гааге состоится 24–25 июня.

5 июня Рютте предложил странам — членам Североатлантического альянса повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% Валового внутреннего продукта(ВВП). Также он призвал союзников тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

10 июня генсек НАТО обратился к правительству Великобритании, посоветовав ему не отказываться от увеличения расходов на оборону. По его словам, в противном случае жителям королевства «лучше начать учить русский язык».

Ранее в Швеции рассказали о планах увеличить военные расходы до 5% ВВП.

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