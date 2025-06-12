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В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали мирные жители

Гладков: три жителя Шебекинского округа пострадали в результате атак ВСУ
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Три человека пострадали в результате атак украинских войск на Шебекинский округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка. В результате два мирных жителя получили ранения.

«Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, после чего отпустили ее на амбулаторное лечение.

Кроме того, атаке подверглось село Маломихайловка. Украинский беспилотник нанес удар по одному из автомобилей, из-за чего мужчина получил осколочные ранения шеи. Местного жителя доставили в больницу, где медики проводят ему операцию.

Утром 12 июня Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Вознесеновка. В результате пострадал мужчина, у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице.

Ранее в Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за 2024 год.

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