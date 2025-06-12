Глава Минобороны ФРГ обсудит с руководством Украины продолжение военной помощи

DPA: Писториус прибыл на Украину для обсуждения военной помощи со стороны ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить с руководством страны дальнейшее предоставление ей военной помощи. Об этом пишет агентство DPA.

По информации журналистов, также в ходе командировки Писториус планирует ознакомиться с ситуацией на месте.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и оказалась в положении, при котором РФ будет готова к серьезным переговорам», — отметил министр.

4 июня Писториус заявил, что Берлин в течение нескольких недель может передать Киеву первые дальнобойные системы. Как сказал глава Минобороны ФРГ, в текущем году немецкие компании смогут произвести значительное количество дальнобойного оружия.

За два дня до этого министр иностранных дел Германии назвал поставки немецкого оружия на Украину «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе. Также он подтвердил, что ФРГ планирует профинансировать разработку и производство систем вооружения на Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин намерен поддержать Киев в разработке собственного дальнобойного оружия.