На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны ФРГ обсудит с руководством Украины продолжение военной помощи

DPA: Писториус прибыл на Украину для обсуждения военной помощи со стороны ФРГ
close
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить с руководством страны дальнейшее предоставление ей военной помощи. Об этом пишет агентство DPA.

По информации журналистов, также в ходе командировки Писториус планирует ознакомиться с ситуацией на месте.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и оказалась в положении, при котором РФ будет готова к серьезным переговорам», — отметил министр.

4 июня Писториус заявил, что Берлин в течение нескольких недель может передать Киеву первые дальнобойные системы. Как сказал глава Минобороны ФРГ, в текущем году немецкие компании смогут произвести значительное количество дальнобойного оружия.

За два дня до этого министр иностранных дел Германии назвал поставки немецкого оружия на Украину «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе. Также он подтвердил, что ФРГ планирует профинансировать разработку и производство систем вооружения на Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин намерен поддержать Киев в разработке собственного дальнобойного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами