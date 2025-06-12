Несколько мирных жителей пострадали за сутки в Херсонской области

Мирошник: за сутки от атак ВСУ пострадали четверо жителей Херсонской области

За последние сутки в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Так, после прилета снарядов начались пожары на территориях Голопристанского, Алешкинского, Скадовского и Новокаховского округов. В результате в селе Пролетарка ожоги получила 51-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В Алешках в результате артобстрела также ранена женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и термическими ожогами. Состояние россиянки оценили как тяжелое.

В селе Ровное (Генический округ) травмы получили мужчина и женщина. У них диагностированы ожоги, контузия и осколочные ранения.

Сообщается, что удары также пришлись по инфраструктурным объектам, включая энергетические сети, системы связи и социальные здания.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе. В результате пострадал мужчина.

Ранее появились кадры с последствиями ночных ударов ВСУ в Курской области.