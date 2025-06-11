Российский военный во время отпуска спас из горящего дома семью

Боец СВО из Дагестана вынес семью из огня в Петергофе

Боец СВО из республики Дагестан спас семью из горящего дома в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Расул Яхъяев из Хасавюртовского района был в отпуске, когда ночью заметил пожар в частном доме. Пока хозяева спали, он вошел внутрь сквозь пламя, разбудил всех и вынес на улицу», — сказано в посте.

Уточняется, что военный служит по контракту и скоро вернется в зону СВО.

В мае в Минобороны РФ рассказали, как старший лейтенант Малыгин спас сослуживца. По информации оборонного ведомства, во время продвижения группа под командованием старшего лейтенанта попала под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Малыгин сориентировался в ситуации, нашел укрытие и приказал направиться сослуживцам туда. В результате взрыва одного из снарядов подчиненный был ранен.

Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом врага, рискуя собственной жизнью, старший лейтенант Малыгин добрался до раненого товарища, оказал ему первую помощь.

Ранее боец ВС РФ спас котенка из воронки от взрыва и оставил себе.