Стало известно о переброске бомбардировщиков в Анадырь из Энгельса

Россия перебросила часть стратегических бомбардировщиков Ту-160 на площадку под Анадырем с аэродрома под Энгельсом. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

«Два самолета были замечены на авиабазе Анадырь, находящейся более чем в 6600 км от Украины», — говорится в статье со ссылкой на спутниковые снимки.

Издание отмечает, что дальность ракет Х-101/102, которыми вооружен Ту-160, составляет 5000 км, поэтому переброска бомбардировщиков не помешает им наносить удары по украинским целям.

До этого газета The National Interest написала, что боевые самолеты НАТО не смогут противостоять модернизированному российскому бомбардировщику Ту-160. Там указали, что российский самолет может нести как обычное, так и ядерное вооружение. Кроме того, этот бомбардировщик активно применяется Вооруженными силами Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M.