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ВС РФ разрушили антенную вышку ВСУ на Сумском направлении

Российские военные с помощью БПЛА «Герань-2» разрушили антенную вышку ВСУ
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Shutterstock

Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» разрушили антенную вышку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгорода-Северского на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

На кадрах, обнародованных ведомством, показан момент попадания по антенне и взрыв.

В министерстве сообщили, что в результате прямых попаданий беспилотника украинская антенная вышка была полностью разрушена.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину 315 ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Герань» и БЛА-имитаторами с пяти направлений. Кроме того, как сообщали украинские СМИ, были нанесены удары семью ракетами производства Северной Кореи и России: две баллистические KN-23 и пять крылатых «Искандер-К». Основной удар наносился по Киеву, а также по Одессе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские дроны и ракеты нанесли удар по аэродрому Дубно на Украине.

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