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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Центр» на поле боя

Минобороны РФ: группировка «Центр» за сутки ликвидировала до 460 бойцов ВСУ
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» за прошедшие сутки ликвидировали до 460 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделениям 55-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ удалось выйти к западной границе Донецкой народной республики (ДНР). Теперь они совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии российских войск участвуют в наступательных операциях на территории Днепропетровской области.

За данный промежуток времени военнослужащие ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике 13 бригад украинских войск. Места скопления формирований ВСУ находились в районе населенных пунктов Степановка, Димитров, Алексеевка, Петровское, Красноармейск, Новопавловка, Новониколаевка в ДНР и у населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области.

«Потери противника составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия», — подчеркивается в заявлении.

9 июня председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил о переходе армии страны к активной фазе контртеррористических действий в Днепропетровской области.

Ранее в ВС РФ рассказали, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области.

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