Неизвестные атаковали силы безопасности Сирии недалеко от границы с Ливаном

Неизвестные напали на сотрудников сил безопасности Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от границы с Ливаном. В результате нападения три сотрудника сил безопасности Сирии получили ранения.

28 ноября прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее новые сирийские власти потребовала от России выдать Асада.