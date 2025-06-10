Радакин ответил по-русски на вопрос о необходимости учить русский язык в НАТО

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о том, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках заседания комитета по обороне Палаты общин Великобритании у Радакина попросили прокомментировать высказывание генсека НАТО Марка Рютте о необходимости увеличения военных расходов стран альянса, а также согласен ли он с данной оценкой ситуации.

«Нет», — ответил по-русски Радакин.

Он подчеркнул, что ему хотелось сказать «нет» именно таким образом.

Радакин добавил, что слова Рютте о том, что «мир претерпевает изменения», являются справедливыми.

До этого генеральный секретарь НАТО посоветовал правительству Британии увеличивать расходы на оборону, в противном случае в Соединенном Королевстве «лучше учить русский язык».

Также Рютте предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

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