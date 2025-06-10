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В Раде назвали причину отсутствия новых разработок дронов

Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в блокировке разработок дронов
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Развитие разработок дронов-перехватчиков блокируется со стороны Министерства обороны страны и главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она задалась вопросом, почему благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что данная сфера, направленная для защиты городов и обороны на фронте, блокируется Минобороны и Сырским.

Депутат добавила, что украинские власти не принимают никаких мер по данной ситуации, а система контроля в офисе президента страны «дисфункциональна и фрагментирована».

До этого Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне.

Нардеп назвал ситуацию с отступлением украинских бойцов «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали полномасштабную войну на Украине.

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