В Раде назвали причину отсутствия новых разработок дронов

Развитие разработок дронов-перехватчиков блокируется со стороны Министерства обороны страны и главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она задалась вопросом, почему благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что данная сфера, направленная для защиты городов и обороны на фронте, блокируется Минобороны и Сырским.

Депутат добавила, что украинские власти не принимают никаких мер по данной ситуации, а система контроля в офисе президента страны «дисфункциональна и фрагментирована».

До этого Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне.

Нардеп назвал ситуацию с отступлением украинских бойцов «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали полномасштабную войну на Украине.