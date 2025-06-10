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Датчанке грозит 30 лет за участие в вооруженном нападении на Курскую область

ТАСС: наемницу ВСУ просят приговорить к 30 годам за нападение на Курскую область
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СК РФ

Гособвинение просит приговорить к 30 годам колонии заочно наемницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в вооруженном нападении на Курскую область. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу суд назначить Йоргенсен 30 лет колонии общего режима заочно и штраф в размере 2,5 млн рублей», — заявил представитель государственного обвинения в зале суда.

9 июня 2-й Западный окружной военный суд начал заочное рассмотрение уголовного дела наемницы из Дании. Судебный процесс частично закрыли из-за наличия информации, представляющей государственную тайну.

До этого стало известно, сколько Аннабель Йоргенсен получила за службу в ВСУ. По данным ТАСС, она добровольно вступила в ряды украинской армии и участвовала в боевых действиях против российских военных с 1 мая по 30 ноября 2024 года.

Согласно контракту, ежемесячное вознаграждение наемницы составляло не менее $1 тысячи. В общей сложности ВСУ заплатили ей не менее $7 тысяч.

Ранее гвардеец-разведчик рассказал о хитрости наемников ВСУ в зоне СВО.

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