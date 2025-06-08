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МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на Красноармейском направлении

МО: спецназ группировки «Центр» сорвал ротацию ВСУ с помощью ударных БПЛА
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Alina Smutko/Reuters

Операторы оптоволоконных ударных дронов из соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что оптоволоконные системы обладают высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Это дает возможность операторам успешно атаковать даже на хорошо защищенных участках, где ВСУ активно применяют средства радиоэлектронной борьбы.

Как указали в Минобороны, нарушенная логистика вынуждает бойцов ВСУ оставаться на позициях дольше положенного срока, снижая их боеспособность и создавая благоприятные условия для продвижения российских войск.

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