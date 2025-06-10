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Бойцы российского батальона нанесли ВСУ ущерб на полумиллиона долларов

Боец батальона «Хан» сообщил, что подразделение нанесло ущерб ВСУ на $500 тыс.
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Павел Лисицын/РИА Новости

Батальон специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа в ходе боевых действий в зоне СВО за три месяца нанес ущерб Вооруженным силам Украины на сумму в $500 тыс. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий подразделения с позывным «Грек».

«С марта нашим только подразделением, 56-м отдельным батальоном специального назначения был нанесен серьезный ущерб врагу. Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА «Баба-Яга». С учетом того, что одна «Баба-Яга» стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем», — пояснил «Грек».

Он добавил, что для дроноводов-разведчиков тяжелые украинские гексакоптеры являются приоритетной целью — как только такой появляется на экране планшета, передается сигнал операторам FPV-дронов.

До этого стало известно, что расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны (МО) России успешно уничтожили более восьми видов украинских беспилотников самолетного типа с помощью воздушных таранов.

Ранее российские войска поразили аэродром ВСУ в Ровенской области.

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