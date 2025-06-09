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Гладков рассказал о новых разрушениях из-за атак дронов ВСУ

Гладков: соцобъект, 3 автобуса и 8 машин повреждены в Шебекино при атаках дронов
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Reuters

Социальный объект, три автобуса и восемь автомобилей повреждены в результате ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что один из вражеских дронов сдетонировал на стоянке. От удара еще одного беспилотника оказалось повреждено лобовое стекло автомобиля. В результате взрыва третьего — пробита кровля здания соцобъекта.

Кроме того, есть повреждения в селе Нежеголь Шебекинского округа. По словам Гладкова, из-за атаки дрона ВСУ загорелись грузовой и легковой автомобили, а также сухая трава. На данный момент возгорание ликвидировано.

В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон ударил по частному домовладению, добавил глава региона. По предварительной информации, пострадавших в результате этих атак нет.

9 июня российские военные нанесли ответный удар по украинскому городу Дубно, где прогремели взрывы после удара крылатых ракет Х-101.

Кроме того, город подвергся атаке дронов-камикадзе типа «Герань-2» и удару двумя ракетами «Кинжал». Предположительно, целью бойцов Вооруженных сил России стал военный объект — местная авиабаза. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Ранее появились подробности о цели удара ВС РФ по администрации Херсона.

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