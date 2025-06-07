В Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по целям на Украине

Вооруженные силы РФ в течение ночи нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, при проведении операции военнослужащие страны использовали дроны и высокоточное оружие большой дальности. Удары были нанесены не только по предприятиям ВПК и цехам сборки БПЛА, но и пунктам технического обслуживания и ремонта вооружений. Кроме того, российские бойцы поразили несколько складов со снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркивается в заявлении.

Также в Минобороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 311 беспилотников ВСУ самолетного типа. Из них 140 дронов сбили вне зоны проведения специальной военной операции.

За аналогичный промежуток времени в акватории Черного моря ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера.

Ранее российские бойцы уничтожили замаскированный пост ВСУ в Харьковской области.