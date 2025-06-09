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В Госдуме увидели возможность устроить на Украине бунт против Зеленского

Депутат Иванов: после публикации имен бойцов ВСУ украинки могут начать бунт
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Ints Kalnins/Reuters

Публикация фамилий и имен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела Киев отказался забирать в ходе обмена с РФ, может привести к бунту среди украинок. Таким мнением поделился депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорбленные решением киевского режима украинские женщины начнут бунт. Женский бунт — страшная сила. И тогда наркомана зе (имеется в виду Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») быстрее поднимут на вилы», — написал депутат.

По мнению Иванова, публикация имен павших украинских военных будет правильным ходом, который показал бы уважение РФ к солдатам врага и сочувствие их семьям. Парламентарий подчеркнул, что даже в ходе ожесточенных боевых действий «нельзя терять ум и человечность».

До этого независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде осудила отказ властей Украины забирать тела своих бойцов. Она вместе с другими иностранными журналистами побывала на месте, где должен был пройти обмен телами в Брянской области, и лично убедилась, что представителей Киева там нет.

Ван ден Энде осмотрела рефрижераторы с телами военных ВСУ. После этого она назвала действия украинских властей «преступлением» и выразила недоумение, «как можно так поступать с семьями».

Журналистка пообещала, что западная аудитория узнает реальное положение дел. Она намерена отправить кадры с рефрижераторами в ряд иностранных СМИ, которые раскроют правду о том, что Киев не хочет принимать тела своих бойцов.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.

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