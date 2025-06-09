Украинские коллекторы запрашивают информацию по мобилизованным ВСУ у России

Обращения от украинских коллекторов, касающиеся мобилизованных в Вооруженные силы Украины граждан, начали поступать в российские силовые структуры. Об этом сообщил источник в ТАСС.

«Мы наблюдаем значительное увеличение числа запросов от российских граждан, которые ищут своих родственников — племянников, двоюродных и троюродных братьев, призванных в ВСУ, или пытаются через нас организовать их сдачу в плен. Также к нам обращаются лица, которые дезертировали с позиций или уклоняются от мобилизации. Существуют даже курьезные случаи, когда коллекторы интересуются, когда будет обменен их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ожидать возврата долга,» — отметил источник.

Как ранее сообщалось, в мае российские силовые структуры получили свыше 3500 обращений от родственников украинских военных. Обращения поступали через Telegram-бот «Сохрани себе жизнь», предназначенный для связи с теми, кто готов прекратить участие в боевых действиях. По словам источников, люди интересовались возможностью сдачи в плен или пытались найти своих близких, мобилизованных в ряды ВСУ.

По данным силовиков, за месяц поступило 3586 подобных сообщений. Часть родственников просила помочь организовать сдачу в плен, другая часть — выяснить судьбу пропавших на фронте.

Ранее боец ВСУ рассказал, что находится в плену более тысячи дней.