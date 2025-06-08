Семьи военных ВСУ 3,5 тыс. раз обратились к силовикам России по сдаче в плен

ТАСС: родные солдат ВСУ 3,5 тыс. раз обратились к силовикам РФ по сдаче в плен

В мае российские силовые структуры получили свыше 3 500 обращений от родственников украинских военных. Об этом сообщили ТАСС представители силовых ведомств.

Обращения поступали через Telegram-бот «Сохрани себе жизнь», предназначенный для связи с теми, кто готов прекратить участие в боевых действиях. По словам источников, люди интересовались возможностью сдачи в плен или пытались найти своих близких, мобилизованных в ряды ВСУ.

По данным силовиков, за месяц поступило 3 586 подобных сообщений. Часть родственников просила помочь организовать сдачу в плен, другая часть — выяснить судьбу пропавших на фронте. За этот период удалось провести 24 выхода украинских военных на позиции российских войск. Все они добровольно сложили оружие и сдались. Ведомства отметили, что работа по другим обращениям продолжается, так как процесс требует времени и проводится непублично.

Накануне пленные украинские военнослужащие обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Они заявили, что разочарованы тем, как медленно проходит обмен.

Ранее боец ВСУ рассказал, что находится в плену более тысячи дней.