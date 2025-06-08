В Японии впервые показали ракеты с дальностью более 1 тыс. км

Японские Сухопутные силы впервые продемонстрировали обновленную ракетную установку «Тип-12», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии свыше 1 тыс. км. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Показ прошел во время боевых учений у подножия горы Фудзи, в которых участвовали около 2 тыс. военнослужащих.

По данным издания, разработкой и модернизацией ракет занимается компания Mitsubishi Heavy Industries. Установки можно использовать с суши, кораблей и самолётов. На учениях показали колесную мобильную пусковую установку, рассчитанную на четыре ракеты.

Ожидается, что подобные системы начнут поступать в войска с 2025 финансового года, который завершится в марте 2026-го. В первую очередь их планируют разместить на юго-западном острове Кюсю — в районе, обращенном к Восточно-Китайскому морю. Эти установки рассматриваются как важный элемент оборонительных возможностей Японии. Помимо этого, правительство страны также собирается закупить 400 американских крылатых ракет Tomahawk.

В рамках маневров задействовали около 50 танков и бронемашин, 60 артиллерийских установок, а также свыше 20 самолетов и вертолетов. Всего в ходе стрельб было израсходовано почти 77 тонн боеприпасов.

Ранее Япония приостановила учения у Курил из-за нарушения протокола безопасности.