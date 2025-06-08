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На Западе сообщили о новой российской тактике прорыва ПВО Украины в Харькове

NYT: за 1,5 часа Россия 40 раз ударила по военным объектам в Харькове
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Efrem Lukatsky/AP

В ночь на 7 июня российские войска придерживались новой тактики и нанесли массированный удар по объектам в Харькове, выпустив более 40 боеприпасов за 1,5 часа. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на украинские и западные источники.

NYT уточнила, что были задействованы около 50 беспилотников, а также ракеты и крупнокалиберные авиабомбы. Издание отметило, что удары пришлись на второй по численности город Украины и стали самыми масштабными с начала боевых действий.

Целями атаки, по информации мэра Харькова Игоря Терехова, стали завод «Коммунар» и подземные укрытия, которые, предположительно, могли использоваться в военных целях.

По данным газеты, атака была направлена на ослабление системы ПВО Украины. Эксперты связали такие удары с тактикой прорыва обороны: массированные обстрелы позволяют прорвать защиту и способствуют продвижению российских войск. На фоне этой атаки в Сумской области российские силы заняли два села недалеко от границы — примерно в 150 километрах севернее Харькова — для создания буферной зоны.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил об ухудшении положения ВСУ на одном из направлений.

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