Минобороны требует взыскать почти 38 млн рублей с завода «Машиностроитель»

Минобороны потребовало взыскать почти 38 млн рублей с завода «Машиностроитель»

Министерство обороны России требует взыскать почти 38 млн рублей с ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель». Соответствующая информация отражена в документе, с которым ознакомился ТАСС.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» на сумму 37 млн 926 тыс.», — говорится в документе.

Агентство отмечает, что исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

Воскресенский завод «Машиностроитель» производит мелющие шары, занимается металлообработкой, стальным и чугунным литьем. Помимо этого предприятие занимается машиностроением.

Накануне оборонное ведомство подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием о взыскании с АНО «Институт инженерной физики» 250 млн рублей. Точная сумма исковых требований — 253 млн 325 тыс. 129 рублей.

Кроме того, в начале мая сообщалось, что Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы новый иск к АО «Военторг» с требованием взыскать с компании почти 914 тысяч рублей. В январе суд принял иск министерства к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.