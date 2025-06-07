Эксперт предрек подрыв авторитета Киева среди бойцов ВСУ из-за переноса приема тел

Перенос обмена пленными и приема тел военных со стороны Киева подорвет авторитет украинских властей среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Авторитет Киева абсолютно подорван в наших глазах. А для тех, кто сейчас воюет, у них эта история сильно подорвет авторитет. Потому что все они все-таки просматривают новости. Так или иначе, ничего не скроешь», — подчеркнул он.

По мнению Дандыкина, это самая страшная кара, которая может быть.

Военный эксперт также напомнил слова полководца Александра Суворова, что война заканчивается тогда, когда последний боец захоронен.

«Если они вот так себе поступают и отказываются, то значит, это уже диагноз», — уточнил специалист.

При этом Дандыкин усомнился в том, что украинские военные устроят бунт, так как на Украине «очень развит репрессивный аппарат».

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Захарова предположила, как отреагируют украинцы на отказ властей забирать тела.