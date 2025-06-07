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Раскрыта тактика ВСУ в приграничье Курской области

Mash: ВСУ используют тактику «жабьих прыжков» возле Теткино Курской области
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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику «жабьих прыжков» под Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что за неделю украинские войска провели более 20 атак малыми группами в направлении населенного пункта. По данным Mash, ВСУ пытаются закрепиться на территории местного мелькомбината, здание которого удобно для обороны.

«Штурмовые группы совершают от трех до пяти последовательных атак на разные фланги. По словам бойцов, так противник снижает эффективность ударов ФАБов и пытается продавливать оборону малыми силами», — говорится в публикации.

Главной целью украинских сил авторы Telegram-канала назвали занятие Теткино с продвижением вглубь Курской области. Также военные ВСУ пытаются нарушить снабжение российских войск, ставя под угрозу направления через села Новый Путь и Веселое.

При этом источники Mash опровергли сообщения о полном окружении Теткино.

5 июня действия ВСУ в районе курского приграничья назвали «ползучим наступлением». Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские подразделения не оставляют попыток нового прорыва в регион.

Ранее ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области.

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