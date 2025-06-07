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Минобороны Казахстана объяснило задержание призывников

Минобороны Казахстана объяснило задержание призывников на улицах неподчинением
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане призывников задерживают на улицах и принудительно доставляют на призывной пункт, если те сопротивляются сотрудникам полиции. Об этом заявили в министерстве обороны республики, комментируя распространявшиеся в сети ролики с задержаниями граждан призывного возраста.

Там обратили внимание, что призыв на срочную службу в стране проводится ежегодно, однако некоторые казахстанцы пытаются от него уклониться. На органы внутренних дел возлагается обеспечение явки призывника, если вручить повестку лично не удается.

«Некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт», — уточнили в минобороны.

В военном ведомстве отметили, что если сотрудники военкомата признают, что гражданин не подлежит призыву, его отпускают домой. В противном случае он направляется на медицинский осмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством республики.

Ранее в Казахстане назвали фейком информацию о «подготовке к войне» с Россией.

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