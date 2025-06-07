Развожаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Тревога была объявлена в 17:08 мск. В Севастополе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

7 июня в Минобороны России заявили, что минувшей ночью над регионами страны средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным военного ведомства, вражеские дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата при попытке атаки на столицу.

Ранее атаки БПЛА по российским аэродромам вызвали гнев в Белом доме.