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Названы потери ВСУ на Купянском и Харьковском направлениях за май

ВСУ за май потеряли 8,5 тысячи военных на Купянском и Харьковском направлениях
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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Потери ВСУ на Купянском и Харьковском направлениях в мае превысили 8 тыс. человек. Об этом сообщает Управление внутренних дел пророссийской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.

«Потери ВСУ продолжают расти. Только за май 2025 года на Купянском и Харьковском направлениях <...> до 8,5 тысячи военных, более 600 числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении УВД.

Там добавили, что основными факторами этих потерь являются превосходство российской авиации и неэффективная логистика украинских войск.

До этого министерство обороны Российской Федерации перечислило количество военной техники и вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженное или отобранное российскими подразделениями с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. За последние три года потери Вооруженных сил Украины составили: 663 самолета, 283 вертолета, свыше 61 000 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, более 23700 танков и другой бронетехники, 1568 реактивных систем залпового огня, свыше 25 700 артиллерийских орудий и минометов, а также более 36 тысяч единиц специальной автомобильной техники.

Ранее украинские суды зарегистрировали рост случаев дезертирства.

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