Жительница Белгородской области пострадала после атаки беспилотника на автомобиль

Гладков: в селе Бессоновка пострадала женщина после атаки беспилотника на машину

В селе Бессоновка под Белгородом украинский беспилотник нанес удар по легковой машине. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате пострадала местная жительница. У женщины диагностированы баротравма и множественные осколочные ранения руки. Ее эвакуировали бойцы территориальной обороны и передали врачам скорой помощи. Сейчас пострадавшую везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Автомобиль после удара полностью сгорел.

Минувшей ночью над регионами России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, вражеские дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.