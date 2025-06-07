В Курской области назвали число украинских БПЛА, сбитых с вечера 6 июня

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с вечера 6 июня по настоящее время сбили 25 украинских дронов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в Щигровском районе в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар. В Курском районе, в свою очередь, выявили повреждение здания на территории одного из местных предприятий.

«Украинские беспилотники также были уничтожены над Курчатовским районом. В результате падения обломков посечено семь автомобилей», — говорится в заявлении.

Врио губернатора рассказал, что всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать шесть районов. Среди них — Курский, Курчатовский, Щигровский, Железногорский, Фатежский и Конышевский районы.

Никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул Хинштейн.

6 июня украинский БПЛА атаковал мужчину, рыбачившего на водоеме около села Мартыновка в Суджанском районе Курской области. В результате 50-летний мужчина получил множественные рваные раны левой стопы и правой голени. Его доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Курской области подсчитали количество домов, поврежденных из-за атак ВСУ.