На Западе высказались о бунте мобилизованных в Киеве

Журналист Боуз: бунт мобилизованных в Киеве был полномасштабным восстанием

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х подверг резкой критике кадры бунта мобилизованных в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Киеве.

По его словам, произошедшее показало представление Европы о свободном обществе.

«Вот что они сделают и с вашей страной, чтобы поддержать свою войну с Россией», — написал журналист.

Он назвал случившееся полномасштабным восстанием.

5 июня издание «Страна.ua» написало, что в ТЦК в Киеве мобилизованные попытались устроить бунт.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом издания, видно, как мобилизованные мужчины сперва вступили в словесную перепалку с работниками ТЦК, а потом начали баррикадировать дверь и призывать других вооружаться палками. После этого в распределитель вызвали спецназ. Силовики повалили призывников на пол и начали избивать дубинками.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.