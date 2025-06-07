Стало известно, чем занимаются пожизненно осужденные в России военнослужащие ВСУ

В исправительной колонии особого режима в Мордовии, где содержатся осужденные на пожизненное заключение за военные преступления, украинские военнослужащие занимаются трудом и чтением. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости , побывавший в учреждении.

По информации сотрудников колонии, к заключенным, несмотря на тяжесть преступлений, применяются общие правила. Однако за ними установлен особый контроль — как на уровне учреждения, так и со стороны ФСИН. Это объясняется тем, что осужденные проходили военную подготовку и обладают боевыми навыками.

В колонии содержатся семь таких заключенных. По словам представителя администрации, конфликтов с другими осужденными не возникало. Размещение по камерам осуществляется с учетом совместимости и психоэмоционального состояния.

День в колонии начинается в шесть утра с подъема и завтрака, после чего следуют трудовые часы. Осужденные работают в швейном цехе, где получают заработную плату. Предусмотрена прогулка в небольшом дворике с возможностью заняться физкультурой, а в свободное время разрешено брать книги из библиотеки.

Один из заключенных, Евгений Кирис, бывший сержант Нацгвардии Украины, сообщил, что за смену успевает сшить 50–60 деталей для курток. По его словам, на обучение ушло две недели, после чего он начал применять навыки на практике. Во время прогулок он, по его признанию, часто вспоминает родной дом.

Кириса Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению в ноябре 2023 года. Следствие установило, что в марте 2022 года он участвовал в обстреле автомобилей с беженцами в Мариуполе, в результате чего не стало четырех человек, еще шестеро выжили.

В колонии также отбывает наказание Денис Рашпля, признанный виновным в расправе над 16 мирными жителями в пригороде Мариуполя весной 2022 года. Его приговорили к пожизненному заключению по нескольким статьям.

Ранее СМИ рассказали о первом в России освободившемся пожизненно осужденном.