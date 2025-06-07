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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Восток» на фронте

Минобороны РФ: бойцы «Востока» за сутки ликвидировали до 200 украинских солдат
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» в течение суток ликвидировали до 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра данной группировки Александра Гордеева.

Он рассказал, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск. В ходе активных боевых действий они нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Места их скопления находились в районе населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Комар.

«Противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер M113, четыре боевые бронированные машины Humvee, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул Гордеев.

Более того, военные группировки «Восток» уничтожили два склада с материальными средствами украинских формирований и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Также российские бойцы вывели из строя одно орудие полевой артиллерии ВСУ.

31 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Новополь в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки «Восток».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с боями за село Новополь.

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