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Следствие по делу главы Военторга продлено на месяц

По делу главы Военторга Павлова принято решение продлить следствие на 30 дней
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По делу главы АО «Военторг» Владимира Павлова о хищениях при выполнении государственного оборонного заказа принято решение продлить следствие на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Срок предварительного расследования по уголовному делу неоднократно продлевался уполномоченным должностным лицом в установленном законом порядке, последний раз — до 30 июня 2025 года», — указано в материалах дела Павлова.

10 мая агентство также сообщало, что Арбитражный суд Москвы получил от Министерства обороны России ряд исков к АО «Военторг» на общую сумму почти 4 млн рублей. Глава «Военторга» Владимир Павлов при этом обвиняется в хищении 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии.

Уголовное дело по факту присвоения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.

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