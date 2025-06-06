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В России высказались об увеличении кибератак на Россию с начала СВО

«Солар»: после начала СВО число кибератак на Россию увеличилось в десятки раз
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Shutterstock AI/FOTODOM

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине число кибератак на инфраструктуру России увеличилось в десятки раз. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов, передает РИА Новости.

«Дальше год к году количество атак в России увеличивается в среднем на 20-30%», — заявил он.

Ляпунов добавил, что единственным слабым звеном в обеспечении защиты на текущий момент является пользователь, поскольку имеется множество различных способов социальной инженерии, которые позволяют выманить у него пароль и разовый код подтверждения.

Атаки на сайты государственных органов, сбои в работе онлайн-сервисов, утечки данных — все это уже не редкость, а будни новой цифровой войны, в которой Россия оказалась на передовой, рассказал член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. По его словам, одной из самых популярных тактик остаются DDoS-атаки.

Ранее РЖД подверглась кибератаке из пяти стран.

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