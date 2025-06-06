Военкор Коц: ВС России открыли огонь по ВСУ в отместку за снос памятника Пушкину

Вооруженные силы (ВС) России отомстили Украине за снос памятника поэту Александру Пушкину в Харькове, открыв огонь по позициям украинских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Минометчики славного 9 полка в День русского языка обещают восстановить все снесенные памятники Александру Сергеевичу на бывшей Украине», — написал военкор.

Коц добавил, что специальная военная операция (СВО) проходит, в том числе, за выживание языка. Журналист отметил, что русский язык является родным для многих жителей Украины, однако против него развязали конфликт, подчеркнул военкор.

В апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в школах Украины невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза. Он отметил, что подобная норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление республики в ЕС.

Ранее на Украине раскрыли число изучающих русский язык школьников.