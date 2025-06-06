На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска отомстили Украине за снесенный памятник Пушкину

Военкор Коц: ВС России открыли огонь по ВСУ в отместку за снос памятника Пушкину
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отомстили Украине за снос памятника поэту Александру Пушкину в Харькове, открыв огонь по позициям украинских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Минометчики славного 9 полка в День русского языка обещают восстановить все снесенные памятники Александру Сергеевичу на бывшей Украине», — написал военкор.

Коц добавил, что специальная военная операция (СВО) проходит, в том числе, за выживание языка. Журналист отметил, что русский язык является родным для многих жителей Украины, однако против него развязали конфликт, подчеркнул военкор.

В апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в школах Украины невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза. Он отметил, что подобная норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление республики в ЕС.

Ранее на Украине раскрыли число изучающих русский язык школьников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами