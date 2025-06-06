В России рассказали про эффективность «уничтожителя артиллерии»

Разведывательно-ударные комплексы ZALA с дронами-камикадзе «Ланцет» уничтожили свыше половины самоходных артиллерийских установок M109, поставленных Украине странами НАТО. Об этом сообщила компания-разработчик ZALA в своем Telegram-канале.

По данным компании, с начала конфликта Украина получила более 160 гаубиц M109. В открытых источниках зафиксировали 103 случая поражения этих установок барражирующими боеприпасами «Ланцет».

В компании отметили, что беспилотники показали высокую эффективность при уничтожении западной артиллерии. Благодаря точности и маневренности дроны позволяют выводить из строя дорогостоящую технику с минимальными затратами.

Прошлым летом сообщалось, что на оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции Украина представила беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Булава», который представляет из себя аналог российского «Ланцета».

Тем временем в России название «Булава» принадлежит морской межконтинентальной баллистической ракете.

Ранее появилось видео с новым FPV-дроном «Заноза», не имеющим аналога на Западе.