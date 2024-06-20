Украина создала новый беспилотник

На оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции Украина представила беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Булава», который представляет из себя аналог российского «Ланцета». Об этом сообщает украинское издание Defence Express.

Украинский дрон имеет Х-образную конфигурацию крыла, как и «Ланцет». Общая взлетная масса нового беспилотника составляет 11 кг, вес боеголовки — 3,6 кг. «Булава» может набирать скорость до 100 км/ч и находиться на лету более 50 минут. Размах крыльев беспилотника — около 1,6 м, длина фюзеляжа — около 1,5 м.

Украинский дрон может работать и днем, и ночью. В него внедрена технология «машинного зрения», которая позволяет автоматически обнаруживать, блокировать и сопровождать вражеские цели. Также у аппарата повышенная устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому оператор может вручную управлять «Булавой» как можно дольше в условиях сильного подавления. Беспилотник может наносить удары на расстоянии более 60 км.

Запускают «Булаву» с катапульты. Она может наносить удары как по выбранной оператором цели, так и по заданным координатам.

В России название «Булава» принадлежит морской межконтинентальной баллистической ракете.

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