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Хинштейн раскрыл подробности удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн: шесть человек пострадали в результате удара по Рыльску
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Рыльск в Курской области, шесть человек пострадали. Подробности об украинской атаке привел врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены еще несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что по предварительной информации, шесть человек пострадали, 83-летняя местная жительница находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате удара ВСУ 32-летняя женщина не выжила, оставив трех несовершеннолетних детей.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ целенаправленно ударили минимум двумя снарядами HIMARS по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург в Рыльске.

В пресс-службе Минобороны России также сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток перехватили и уничтожили один снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 154 дрона ВСУ.

Ранее в Рыльске случился пожар после атаки дронов ВСУ.

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