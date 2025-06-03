В Госдуме обещали разобраться с уменьшением выплат новобранцам СВО в Башкирии

В Госдуме уже слышали о том, что в Башкирии якобы значительно уменьшили выплаты новобранцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Мы уже слышали об этом и сейчас активно разбираемся с вопросом. Пока рано давать конкретные комментарии на эту тему», — сказал депутат.

О снижении размера выплат в Башкирии сообщило 2 июня издание «РБК-Уфа». По его данным, «подъемные» для новобранцев сокращены на 600 тысяч рублей — с 1,6 млн до 1 млн рублей.

Издание также отметило, что те, кто подписал контракт в столице республики, Уфе, будут получать вдвое меньше — 600 тыс. вместо 1,2 млн рублей. Однако муниципальные выплаты останутся на прежнем уровне — 700 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что ВС РФ впервые нанесли удар ракетой «Кинжал» по Николаеву.