Стало известно о следах пыток шокером на телах погибших жителей Курской области

Жаданова: на телах погибших жителей Курской области есть следы от электрошокера

Следы от электрошокера замечены на телах погибших жителей приграничного Суджанского района Курской области, также зафиксированы переломы конечностей. Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова, передает РИА Новости.

Глава сельсовета подчеркнула во время международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области», что в ходе обследования тел было установлено, что жители приграничного района подвергались пыткам.

«На телах видны следы электрошокеров. [Тела были с] переломанными руками, ногами, с открытыми переломами конечностей, грудных клеток», — сказала Жаданова.

Глава Пореченского сельсовета добавила, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период оккупации запрещали местным жителям передвигаться по улице — все время летали FPV-дроны, которые угрожали их жизни.

Также Жаданова рассказала, что никому из жителей села Русское Поречное в Курской области, которое в первые дни вторжения ВСУ оказалось в оккупации, не удалось выжить.

По словам главы Пореченского сельсовета Суджанского района, на тот момент на территории сельсовета оставалось 92 человека, в первые месяцы выехать удалось только 10 жителям. Еще 24 человека в настоящее время числятся пропавшими без вести.

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