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Жительница Суджанского района рассказала, как ВСУ травили людей газом

РИА Новости: ВСУ травили газом жителей Новоивановки Суджанского района
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации села Новоивановка приграничного Суджанского района Курской области поджигали дома местных жителей и травили людей газом. Об этом рассказала местная жительница Елена Другова, которая в ходе вторжения украинской армии укрывалась в одном из подвалов, передает РИА Новости.

«В час ночи [21 октября 2024 года] приехал танк, [беспилотник] «Баба-яга» прилетел. И начали травить газом нас и палить дома рядом с нами. Они знали, что мы там, гражданские, семь человек», — рассказала она.

Во время международного телемоста, посвященного преступлениям ВСУ в Курской области, Жданова рассказала, что все произошло после того, как в населенный пункт начала заходить российская армия. Сама Другова не смогла эвакуироваться из-за пулевых ранений, которые получила в результате атак ВСУ. Российские солдаты вытащили ее под обстрелами минометов.

В ходе телемоста глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова также рассказала, что никому из жителей села Русское Поречное в Курской области не удалось выжить во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины.

Ранее украинским военным дали по 15 лет за преступления в Курской области.

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